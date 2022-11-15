العالم اليوم - مقتطفات رونالدو النارية.. "السهام" تنهال على عائلة غليزر

انتم الان تتابعون خبر مقتطفات رونالدو النارية.. "السهام" تنهال على عائلة غليزر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 08:20 صباحاً - تتوالى مقتطفات من مقابلة نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو مع بيرس مورغان، في الظهور، وآخرها تطرق النجم البرتغالي للعائلة المالكة لـ"الشياطين الحمر"، ومشاكل "الدون" مع واين روني وغاري نيفيل نجمي الفريق السابقين.

وتحدث رونالدو خلال المقابلة مع مورغان عن عائلة "غليزر" المالكة لليونايتد، وذكر فيها أن: "ملّاك النادي لا يهتمون بأمره. مانشستر يونايتد فريق يحصل على أمواله من التسويق، والجانب الرياضي لا يهم بالنسبة لهم. لم أتحدث معهم أبدا فهم يتركون كل السلطة للرئيس والمدير الرياضي".

وأضاف: "الجماهير محقون دائما. أعتقد أنهم يجب أن يعرفوا الحقيقة، ويجب أن يعرفوا أن اللاعبين يريدون الأفضل للنادي وأنا أيضا أريد الأفضل له".

وأوضح: "لذلك أتيت إلى هذا النادي لأني أحبه، ولكن هناك أشياء في الداخل لا تساعد على وصول الفريق إلى المستوى الأعلى مثل مانشستر سيتي وليفربول وحتى أرسنال الآن على سبيل المثال. سيكون من الصعب على مانشستر يونايتد أن يصل إلى قمة اللعبة في العامين أو الثلاثة المقبلين".

وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهها روني له، قال رونالدو: "لا أفهم ذلك. يجب أن تسأله هو. لا أعرف لماذا ينتقدني كثيرا. ربما هي الغيرة لأنه أنهى مسيرته في الثلاثينيات وأنا لا زلت ألعب في أعلى المستويات. لن أقول إن شكلي أفضل منه وإن كان ذلك حقيقيا".

وتابع: "من الصعب أن تسمع لهذا النوع من النقد السلبي ممن لعبوا معك، والأمر ذاته ينطبق على غاري نيفيل".

وعن تجاهله مصافحة نيفيل أوضح رونالدو: "كل شخص يحق له تكوين رأيه الخاص ولكنهم لا يعرفون ماذا يحدث في داخل أرض التدريبات وفي حياتي أيضا. لا يجب أن يسمعوا لوجهة نظر واحدة بل يجب أن يسمعوني أيضا".

وتابع "غاري نيفيل ليس صديقي. من السهل أن تنتقد، والعمل في التلفزيون يلزمك بالنقد لتصبح أكثر شهرة. أعتقد أنهم يستفيدون من اسمي لأنهم ليسوا أغبياء. وأنا يجب أن أستمر في حياتي ولكن من الصعب أن ترى من شاركوك غرفة الملابس ينتقدونك بهذه الطريقة".

مانشستر يونايتد يرد

أعلن مانشستر يونايتد، الاثنين، أنه يحاول توضيح الحقائق كاملة خلف مقابلة رونالدو النارية مع مورغان.

أوضح اليونايتد أنه "يدرك التغطية الإعلامية المتعلقة بالمقابلة التي أجراها كريستيانو رونالدو. وسيدرس النادي رد فعله بعد توضيح الحقائق كاملة".

بيان النادي أضاف: "يظل تركيزنا منصبا على الاستعداد للنصف الثاني من الموسم، واستمرار بناء الزخم والإيمان والاتحاد بين اللاعبين والمدرب والجهاز الفني والمشجعين".

تصريحات نارية

أجرى رونالدو مقابلة مع برنامج "إنسينسورد" لبيرس مورغان وانتقد تين هاغ، الذي استبعده عددا من المرات خلال الموسم الجاري، قائلا: "لا أحترمه لأنه لا يظهر لي أي احترام. إن لم تكن لي احتراما، فلن أحترمك".

اعتبر رونالدو أن إدارة النادي "خانته" بمحاولة إجباره على الرحيل الصيف الماضي.

شدد رونالدو على أن النادي حقق "صفر تقدم" منذ رحيل مديره الفني التاريخي أليكس فيرغسون في صيف 2013، عندما قرر "السير" اعتزال التدريب.

ومن أبرز تصريحات رونالدو في المقابلة:

- نعم كانوا يحاولون إجباري على الرحيل. ليس فقط المدرب بل أيضا شخصان أو ثلاثة حول النادي. شعرت بالخيانة.

- كيف يمكن لناد مثل مانشستر يونايتد أن يقيل أولي غونار سولشاير. أحضروا مديرا رياضيا هو رالف رانغنيك في تصرف غير مفهوم.

- هذا الرجل ليس مدربا. تعاقد ناد كبير مثل مانشستر يونايتد مع مدير رياضي كمدرب لم يفاجئني أنا فقط بل فاجأ العالم.

- اعتقدت أنني سأرى أشياء مختلفة (لدى العودة إلى النادي)، تكنولوجيا، بنية تحتية. لسوء الحظ نرى أشياء كنت أراها وأنا في سن 21 و22 و23 عاما. هذا فاجأني كثيرا.