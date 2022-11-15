إجراء عاجل من رئيس الجزائر لـ استعادة الأموال المنهوبة

جدة - نرمين السيد - وجه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون حكومته بإيجاد آليات أكثر مرونة فى استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يمكن من استعادة كافة الأموال المنهوبة.





جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى ترأسه، أمس الاثنين، مع مجلس الوزراء؛ والذى تناول مشروعى قانونين، يتعلق الأول بالقضاء العسكرى، والثانى بالوقاية من الفساد.

وحول مشروع قانون استحداث وكالة لإدارة الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، أمر تبون بضرورة أن يراعى مشروع القانون انتهاج "الواقعية" فى التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة ومباشرة بعيدا عن التعقيدات.

وفى سياق آخر، وجه رئيس الجزائر بتحضير النصوص التطبيقية للقانون الذى سيسمح برفع الأجور، ومنح التقاعد، ومنحة البطالة، للشروع فى توفير الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية 2023، بداية من يناير المقبل.

فيما أكد على أهمية إثراء مشروع قانون خاص بالقضاء العسكرى مع مراعاة خصوصية المهام التى يشملها، وما تقتضيه، من سرية فى إطار حماية المصالح العليا للدولة الجزائرية مع تقييد أى تصريح صحفى لوسائل الإعلام فى القضايا، ذات الصلة بمسائل الدفاع وتهم الرأى العام.