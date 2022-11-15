جاء ذلك خلال الاجتماع، الذى ترأسه، أمس الاثنين، مع مجلس الوزراء؛ والذى تناول مشروعى قانونين، يتعلق الأول بالقضاء العسكرى، والثانى بالوقاية من الفساد.
وحول مشروع قانون استحداث وكالة لإدارة الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة، أمر تبون بضرورة أن يراعى مشروع القانون انتهاج "الواقعية" فى التعامل مع ملفات مكافحة الفساد، من خلال اعتماد آليات بسيطة ومباشرة بعيدا عن التعقيدات.
وفى سياق آخر، وجه رئيس الجزائر بتحضير النصوص التطبيقية للقانون الذى سيسمح برفع الأجور، ومنح التقاعد، ومنحة البطالة، للشروع فى توفير الزيادات المالية، مباشرة، بعد موافقة البرلمان على مشروع قانون المالية 2023، بداية من يناير المقبل.
فيما أكد على أهمية إثراء مشروع قانون خاص بالقضاء العسكرى مع مراعاة خصوصية المهام التى يشملها، وما تقتضيه، من سرية فى إطار حماية المصالح العليا للدولة الجزائرية مع تقييد أى تصريح صحفى لوسائل الإعلام فى القضايا، ذات الصلة بمسائل الدفاع وتهم الرأى العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إجراء عاجل من رئيس الجزائر لـ استعادة الأموال المنهوبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.