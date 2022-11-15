بعد قمة العشرين مع الرئيس الصينى.. بايدن: ليس هناك حرب باردة جديدة

وقال بايدن: "أعتقد تمامًا أنه لا داعى لوقوع حرب باردة جديدة".
وأوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن بايدن قال للصحفيين عقب الاجتماع "لقد التقيت عدة مرات مع شى جين بينج، وكنا صريحين وواضحين مع بعضنا البعض فى جميع المجالات".
وقال بايدن إنه لا يعتقد أن هجومًا صينيًا على تايوان كان وشيكًا، مشدداً على أن الولايات المتحدة والصين ستتنافسان بقوة لكنهما لا تبحثان عن صراع.
وأضاف بايدن فى تصريحاته عقب لقائه شى: "لم أجده أكثر تصادمية أو تصالحية، وجدته كما كان دائمًا - مباشر".
ووصف كبار مسؤولى إدارة بايدن هذه المناقشات على أنها تحسن فى تفاعل الدولتين حتى مع إبقاء التوقعات منخفضة عقب الاجتماع.
وأجرى بايدن وشى خمس مكالمات هاتفية منذ بداية رئاسة بايدن، لكنهما لم يلتقيا شخصيًا منذ عام 2017.
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