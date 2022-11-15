جدة - نرمين السيد - قال المجلس الوطنى الفلسطينى، اليوم الاثنين، إن المؤامرة على القضية الفلسطينية كبيرة وخطيرة، ولا بد للفلسطينيين من مواجهتها متّحدين موحّدين من أجل إفشال كل المؤامرات الرامية إلى تصفية القضية، داعيًا إلى الوحدة الوطنية ولم الشمل الفلسطينى.





ووجه المجلس، حسب بيان صحفى، تحياته إلى كل الدول العربية الشقيقة، والدول الصديقة، وشعوبها، الداعمة للحق الفلسطينى، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 34 لإعلان الاستقلال. وأشاد المجلس بصمود الشعب الفلسطينى الشجاع الذى ضحى وما زال يضحى فى جميع بقاع الأرض، فى الوطن والمهجر، وعاهده على الاستمرار بالكفاح والنضال لتحقيق حلمه بالاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والالتزام بالثوابت الفلسطينية وعدم الحيد عن الحق الفلسطينى المشروع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوطنى الفلسطينى: يجب الاتحاد ضد المؤامرة الرامية إلى تصفية القضية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.