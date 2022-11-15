العالم اليوم - منتخب السنغال يصل قطر من دون ماني

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 03:22 صباحاً - وصل منتخب السنغال إلى الدوحة، الإثنين، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، لكن من دون ساديو ماني، مما يعزز الشكوك بشأن مشاركة نجمه الأبرز في الحدث الكروي المنتظر.

وكان ماني تعرض لإصابة قوية قبل أيام، خلال لقاء فريقه بايرن ميونيخ مع فيردر بريمن في الدوري الألماني.

ورغم التقارير الصحفية التي أشارت إلى أن ماني سيغيب عن المونديال، أصر المدير الفني لمنتخب "أسود التيرانغا" أليو سيسيه على ضمه للقائمة المشاركة في بطولة كأس العالم التي تنطلق في قطر، الأحد.

وقال سيسيه إنه يأمل أن يتعافى ماني في خلال أسابيع، مشيرا إلى تفاؤله لأن الإصابة لا تتطلب تدخلا جراحيا.

وتلعب السنغال في المجموعة الأولى بالمونديال، إلى جانب صاحب الضيافة منتخب قطر والإكوادور وهولندا، ويسعى ممثل إفريقيا لوضع بصمة في النهائيات مع ثالث مشاركة له في العرس الكروي العالمي.