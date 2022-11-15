العالم اليوم - خلال لقاء شي وبايدن.. الصين تقترح حلا لأزمة تايوان

انتم الان تتابعون خبر خلال لقاء شي وبايدن.. الصين تقترح حلا لأزمة تايوان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 03:22 صباحاً - كشفت الصين عن مقترح لحل أزمة تايوان، خلال لقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ مع نظيره الأميركي جو بايدن، الإثنين، في قمة مجموعة العشرين.

وقال وزير الخارجية الصيني في بيان، إن شي أبلغ بايدن أن بكين ستؤيد اقتراح "دولة واحدة ونظامان" مع تايبيه، وستبذل كل الجهود من أجل "إعادة التوحيد السلمي" مع تايوان.

وأضاف البيان أن "الرئيس الصيني أثار قانون مناهضة الانفصال في البلاد خلال محادثاته بشأن تايوان مع بايدن".