السعودية تدين الهجمات الإيرانية بـ إقليم كردستان العراق

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الخارجية رفض المملكة التام لجميع الاعتداءات التى تهدد سيادة وأمن واستقرار العراق. كما عبّرت الوزارة عن خالص تعازى المملكة ومواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، مع تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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