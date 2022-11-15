محمود عباس: الفلسطينيون لن يقبلوا باستمرار الاحتلال الإسرائيلى إلى الأبد

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس (أبو مازن)، الاثنين، إن الفلسطينيين لن يقبلوا باستمرار الاحتلال الإسرائيلى إلى الأبد، وستتخذ القيادة الفلسطينية مواقف جدية لحماية حقوق الشعب الفلسطينى ووقف التصعيد الإسرائيلى.





وأضاف عباس - فى كلمة بمُناسبة الذكرى الـ "34" لإعلان الاستقلال - أن السلام والاستقرار يبدآن بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى التى أقرتها الشرعية الدولية، وفى مقدمتها حقه فى تقرير المصير وتجسيد قيام دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها.

وأضاف أن الشعب الفلسطينى يحيى اليوم الذكرى الـ 34 لإعلان الاستقلال الوطنى، صامدا متمسكا بثوابته الوطنية رغم كل ما يقوم به الاحتلال من جرائم وعدوان مستمر على الأرض والبشر والحجر، لأن الشعب الفلسطينى يملك الإيمان بعدالة قضيته، وأن الاحتلال إلى زوال مهما طال الزمن.

وتابع الرئيس الفلسطينى أن إعلان الاستقلال الذى أعلنه الرئيس الشهيد ياسر عرفات أمام المجلس الوطنى الفلسطينى فى الجزائر شكل منعطفا هاما ومصيريا فى تاريخ القضية الفلسطينية، حيث مهّد الطريق للبدء بمرحلة نضالية جديدة أساسها القبول بقرارات الشرعية الدولية ودخول دولة فلسطين المنظومة الدولية كشريك أساسى فى بناء المجتمع الدولى، استكملت لاحقا بمعركة الدبلوماسية القانونية على الساحة الدولية وبناء مؤسسات الدولة الديمقراطية، بالرغم من كل المؤامرات الهادفة لتصفية القضية الوطنية.

وقال أبو مازن: "بفضل هذه التضحيات التى قدمت فى سبيل حماية حقوقنا المشروعة والحفاظ على القرار الوطنى المستقل، حصلنا على اعتراف أكثر من 140 دولة، وانضمت دولة فلسطين إلى العشرات من المنظمات والمؤسسات الدولية، فتحول إعلان الاستقلال إلى دولة موجودة ومعترف بها لا يمكن لأحد إنكار وجودها أو القفز عنها".

وأضاف الرئيس الفلسطيني: "شعبنا الذى بدأ كفاحه منذ وعد بلفور المشؤوم لن يتخلى عن حقوقه الوطنية المستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، ولن يفرط بثوابته التى ضحى الآلاف من قادتنا وشبابنا بحياتهم ودمائهم فى سبيل الحفاظ عليها، وصولا لإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها درة المدائن القدس الشرقية، بمقدساتها الإسلامية والمسيحية".

وتابع عباس: "اعترافنا بالشرعية الدولية واعتماد قراراتها كمرجعية لتحقيق السلام العادل والشامل يتطلب قيام المجتمع الدولى بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لإرغامه على قبول القرارات الأممية، وعدم الكيل بمكيالين، وسياسة ازدواجية المعايير".

ووجه الرئيس الفلسطينى التحية والتقدير للشعب الفلسطينى والاعتزاز بشهدائه وأسراه الأبطال وجرحاه المناضلين الذين ضحوا بأغلى ما يملك الإنسان فى سبيل التحرر والاستقلال الذى سيجسد عاجلا أم آجلا، مؤكدًا أن حقوق الشهداء والأسرى والجرحى الفلسطينيين لن تُمس مهما كانت الضغوط.