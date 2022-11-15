اليمن: قرار تصنيف مليشيا الحوثى منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء اليمنى الدكتور معين عبدالملك إن قرار تصنيف مليشيا الحوثى منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها وحماية المواطنين المتضررين الذين يواجهون السلوك القمعى والانتهاكات المتصاعدة لهذه المليشيا والتى تهدد مصالح اليمنيين والعالم أجمع.





جاء ذلك خلال إقرار مجلس الوزراء اليمنى، فى اجتماع استثنائى عقده اليوم الاثنين فى العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة فى المسارين القانونى والاقتصادى، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطنى رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف مليشيا الحوثى "جماعة إرهابية".

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن السياسات الحكومية العاجلة فى المسار القانونى تضمنت عدة نقاط، أبرزها، استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لمليشيا الحوثى والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية فى المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين فى قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين فى ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين فى استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة، وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.

كما تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل مليشيا الحوثى ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع المليشيا والعاملة خارج اليمن.

وعبَّر الدكتور معين عبدالملك عن ثقة الحكومة والشعب اليمنى فى وقوف المجتمع الدولى ودعمه لقرارات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسى بتصنيف مليشيا الحوثى "جماعة إرهابية"، بما فى ذلك ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة فى سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمى، مشددا على أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثى واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار فى اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.