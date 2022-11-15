جاء ذلك خلال إقرار مجلس الوزراء اليمنى، فى اجتماع استثنائى عقده اليوم الاثنين فى العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، الحزمة الأولى من السياسات الإجرائية الحكومية العاجلة فى المسارين القانونى والاقتصادى، لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطنى رقم 1 لعام 2022م، بشأن تصنيف مليشيا الحوثى "جماعة إرهابية".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن السياسات الحكومية العاجلة فى المسار القانونى تضمنت عدة نقاط، أبرزها، استكمال تحديث القوائم السوداء بالقيادات السياسية والميدانية لمليشيا الحوثى والأشخاص المتعاملين معها، والمنتحلين صفات رسمية فى المستويات القيادية للوزارات ورؤساء مؤسسات وجهات حكومية، والمسجلين فى قوائم دول وجهات أخرى، والصادر بإدانتهم أحكام، والمتورطين فى ارتكاب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان، إضافة إلى المشتركين والمتواطئين فى استهداف المنشآت الاقتصادية للتصدير وتهديد شركات الملاحة، وسرعة إحالتها والتعميم بها للمتابعة والملاحقة الجنائية.
كما تضمنت إعداد وتجهيز قوائم سوداء بالكيانات والشركات المتورطة بتمويل مليشيا الحوثى ودعم أنشطتها، واتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الشبكات المتعاملة مع المليشيا والعاملة خارج اليمن.
وعبَّر الدكتور معين عبدالملك عن ثقة الحكومة والشعب اليمنى فى وقوف المجتمع الدولى ودعمه لقرارات الحكومة ومجلس القيادة الرئاسى بتصنيف مليشيا الحوثى "جماعة إرهابية"، بما فى ذلك ملاحقة القيادات الحوثية المتورطة فى سفك دماء اليمنيين وتهديد الملاحة الدولية والاقتصاد العالمى، مشددا على أن استكمال إنهاء الانقلاب الحوثى واستعادة الدولة وتنفيذ القرارات الدولية الملزمة بات الطريق الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار فى اليمن والمنطقة وتأمين الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن: قرار تصنيف مليشيا الحوثى منظمة إرهابية يستهدف تفكيك بنيتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.