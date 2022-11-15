العالم اليوم - "سنحافظ على لياقته".. هالاند مطلوب في ناد بالدرجة السابعة

انتم الان تتابعون خبر "سنحافظ على لياقته".. هالاند مطلوب في ناد بالدرجة السابعة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 01:21 صباحاً - في خطوة جريئة لا تخلو من الطرافة، طلب نادي أشثون يونايتد الذي ينافس في دوري الدرجة السابعة بإنجلترا استعارة إيرلينغ هالاند نجم هجوم مانشستر سيتي، خلال فترة كأس العالم الذي ينطلق الأحد.

وكانت النرويج فشلت في التأهل إلى المونديال، مما يعني أن هداف الدوري الإنجليزي سيغيب عن المحفل العالمي الذي ستتوقف خلاله منافسات كرة القدم في معظم دول العالم، وهو ما دفع أشثون يونايتد للتقدم بطلبه الغريب.

وهذا ما جاء في بيان النادي الإنجليزي المغمور:

• "يمكن لأشثون يونايتد أن يؤكد أن النادي قدم عرض استعارة لمدة 28 يوما، لمهاجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند، مع عدم لعب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أي مباريات حتى أواخر ديسمبر".

• "تواصل النادي مع جيراننا في ملعب الاتحاد (لاستعارة هالاند)، من أجل الحفاظ على لياقته مع عدم مشاركته في مونديال قطر".

• "سيكون ذلك منطقيا أكثر (بالنسبة لهالاند) من لعب الغولف لمدة 6 أسابيع".

وقال المدير الفني للنادي مايكل كليغ، إن "سيتي لا يلعب. نريد المساعدة من خلال الحفاظ على لياقة إيرلينغ".

وأضاف: "نعتقد أنه سيكون لائقا للغاية لنا، وسوف يلعب بديناميكية فريقنا بشكل جيد حقا".