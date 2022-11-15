رئيس كوريا الجنوبية: التحول الرقمي مفتاح التغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 12:29 صباحاً - أكد الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، الاثنين، أن التحول الرقمي هو المفتاح للتغلب على الأزمة الاقتصادية العالمية، لافتا إلى أن الجمع بين التقنيات الرقمية والصناعات الحالية أدى إلى ظهور أعمال جديدة.



جاء ذلك في كلمة رئيس كوريا الجنوبية خلال قمة (B20) في مدينة بالي بإندونيسيا، قبيل انطلاق قمة مجموعة العشرين (G20) المقرر الثلاثاء، حيث تجمع قمة (B20) قادة الأعمال من دول مجموعة العشرين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).



وقال الرئيس الكوري الجنوبي "إن العالم مر بأزمات اقتصادية متكررة، والأزمة الحالية ناجمة عن الصدمات في جانب العرض وليس الصدمات في جانب الطلب"، مشيرا إلى ضرورة إيجاد حلول للأزمة من جانب العرض وتغيير دور الحكومة.



وأوضح أن إدارته عملت على إصلاح اللوائح لزيادة الاستثمار في عدة مجالات، مثل: البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي ورعاية المواهب في صناعات التكنولوجيا الفائقة.



ولفت إلى أهمية تعزيز القيم العالمية في المجال الرقمي، مثل الحرية والتضامن وحقوق الإنسان، بحيث يمكن للجميع الوصول إلى البيانات الرقمية بشكل عادل، معربا عن أمله في أن تنجح قمة (B20) في إنشاء نظام رقمي تقبله البشرية جمعاء، بحيث يمكن تقاسم فوائد العصر الرقمي عبر الحدود ودون استبعاد أي شخص.