العاهل الأردنى: سنعمل مع الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولى لتحقيق السلام

جدة - نرمين السيد - أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أن بلاده ستواصل العمل مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولى من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.





جاء ذلك فى برقية تهنئة بعث بها العاهل الأردنى، إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لإعلان استقلال دولة فلسطين الشقيقة. وشدد العاهل الأردنى، خلال البرقية، على مواصلة العمل مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب والمجتمع الدولى من أجل تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووفق القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يفضى إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ولفت الملك عبدالله الثانى إلى الحرص على توطيد العلاقات الأخوية التى تجمع الأردن وفلسطين وشعبيهما الشقيقين، ودعم آفاق التعاون والتنسيق المشترك، متمنيا أن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة على الرئيس عباس بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الفلسطينى الشقيق وقد تحققت تطلعاته بنيل حقوقه العادلة والمشروعة.

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