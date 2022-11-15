العالم اليوم - "الثنائي التاريخي" يقود المكسيك في المونديال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - سيشارك حارس المرمى غييرمو أوتشوا ولاعب الوسط أندريس غواردادو في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة مع المكسيك، بعد أن أعلن المدرب الأرجنتيني خيراردو "تاتا" مارتينو، الإثنين، قائمة المنتخب المؤلفة من 26 لاعبا لمونديال قطر الذي ينطلق الأحد.

وسيكون خيسوس كورونا جناح إشبيلية الإسباني من أبرز الغائبين بداعي الإصابة، كما لم يستدع تاتا مارتينو مهاجم فينورد الألماني سانتياغو خيمينيز، أفضل هداف بالشراكة في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" هذا الموسم.

ويستهل منتخب "تريكولور" النهائيات أمام بولندا في 22 نوفمبر، قبل مواجهة الأرجنتين والسعودية ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وبعد توقف مشوارها عند الدور ثمن النهائي في سبع نسخ متتالية بين 1994 و2018، ستسعى المكسيك إلى معادلة أفضل نتيجة لها على الأقل، وهي بلوغ ربع النهائي عامي 1970 و1986 على أرضها.

يشار إلى أن المكسيك ستشارك في تنظيم مونديال 2026، إلى جانب الولايات المتحدة وكندا.

وجاءت التشكيلة الرسمية للمنتخب اللاتيني في المونديال كالتالي:

• حراس المرمى: غييرمو أوتشوا (أميريكا)، ألفريدو تالافيرا (خواريس)، رودولفو كوتا (ليون).

• الدفاع: خورخي سانشيس (أياكس أمستردام الهولندي)، نستور أراوخو (أميريكا)، خيراردو أرتياغا (غنك البلجيكي)، كيفن ألفاريس (باتشوكا)، خيسوس غاياردو (مونتيري)، سيسار مونتيس (مونتيري)، هكتور مورينو (مونتيري)، يوهان فاسكيس (كريمونيزي الإيطالي).

• الوسط: إدسون ألفاريس (أياكس أمستردام)، كارلوس رودريغيس (كروس أسول)، أوربيلين بينيدا (أيك أثينا اليوناني)، أورييل أنتونا (كروس أسول)، هكتور هيريرا (هيوستن دينامو الأميركي)، إريك غوتييريس (أيندهوفن الهولندي)، لويس تشافيس (باتشوكا)، أندريس غواردادو (ريال بيتيس الإسباني)، روبرتو ألفارادو (غوادالاخارا)، لويس رومو (مونتيري).

• الهجوم: هنري مارتين (أميريكا)، روجيليو فونيس موري (مونتيري)، راؤول خيمينيز (ولفرهامبتون الإنجليزي)، أليكسيس فيغا (غوادالاخارا)، هيرفينغ لوسانو (نابولي الإيطالي).