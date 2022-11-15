العالم اليوم - إسرائيل: لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي في مقتل شيرين أبو عاقلة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 12:22 صباحاً - أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الإثنين، أن إسرائيل لن تتعاون مع أي تحقيق خارجي في مقتل الصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف بي آي) فتح تحقيقا في مقتل الصحفية، إثر تلقيها رصاصة أثناء تغطيتها مداهمة إسرائيلية لمدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة في مايو الماضي. وقال غانتس في بيان: "قرار وزارة العدل الأميركية بالتحقيق في وفاة شيرين أبو عاقله خطأ فادح".

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