ارتفاع الخسائر الاقتصادية للتغير المناخى فى آسيا وتأثر 50 مليون شخص

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير جديد صادر عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن الخسائر الاقتصادية التى تتكبدها آسيا جراء الكوارث المرتبطة بالتغير المناخى لا سيما الجفاف والفيضانات والانهيارات الأرضية ارتفعت ارتفاعاً كبيراً لتصل فى عام 2021 وحده إلى 35,6 مليار دولار أمريكى تأثر بها ما يقرب من 50 مليون شخص.





وسلط تقرير حالة المناخ فى آسيا لعام 2021، الذى قدمته المنظمة التابعة للأمم المتحدة خلال فعاليات مؤتمر (COP27) ونُشر اليوم الاثنين، الضوء على الكيفية التى تسبب بها آثار تغير المناخ "خسائر بشرية ومالية وبيئية تتزايد باستمرار، مؤدية إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائى والفقر وإعاقة التنمية المستدامة"، بحسب ما جاء فى بيان للمنظمة.

ولفت التقرير إلى أن معدل انحسار الأنهار الجليدية آخذ فى التسارع فى جبال آسيا المرتفعة، ومنها جبال الهيمالايا وهضبة التبت، التى تتميز بأكبر حجم من الغطاء الجليدى خارج المنطقة القطبية، وقد تعرض العديد من هذه الأنهار بالفعل لفقد كبير فى الكتلة نتيجة لأحوال الطقس التى اتسمت بدفء وجفاف استثنائيين فى عام 2021، محذراً من أن انحسار الأنهار الجليدية التى تعد حيوية لإمدادات المياه العذبة فى هذا الجزء الأكثر كثافة سكانية على كوكب الأرض "له آثار كبيرة على الأجيال القادمة".

وبحسب التقرير الذى أعدته المنظمة بالاشتراك مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، تعتبر الظواهر المناخية المتطرفة المرتبطة بالمياه من أهم الأخطار فى آسيا.

كما يوضح التقرير كيف ارتفعت الخسائر الاقتصادية فى عام 2021 مقارنة بالمتوسط ​​فى السنوات العشرين الماضية، بالنسبة لمعظم أنواع الكوارث. فالأضرار الاقتصادية الناجمة عن الجفاف زادت بنسبة 63%، وزادت تلك الناجمة عن الفيضانات بنسبة 23%، والناجمة عن الانهيارات الأرضية بنسبة 147% مقارنة بالمتوسط المسجل فى الفترة ما بين عامى ​​2001 و2020.

وذكر التقرير أنه "فى عام 2021، كان هناك ما مجموعه أكثر من 100 حدث طبيعى خطير فى آسيا، 80% منها كانت أحداث فيضانات وعواصف. وأسفر ذلك عن مقتل ما يقرب من 4000 شخص، منهم حوالى 80% بسبب الفيضانات. وبشكل عام، تأثر 48.3 مليون شخص بشكل مباشر بهذه المخاطر، مما تسبب فى أضرار اقتصادية إجمالية قدرها 35.6 مليار دولار أمريكى".

ورغم أن الفيضانات تسببت فى أكبر عدد من القتلى والأضرار الاقتصادية، أثر الجفاف فى المنطقة على أكبر عدد من الناس. كما كانت العواصف الرملية والترابية مشكلة رئيسية أيضًا، وفقًا للتقرير.

وفى عام 2021، تسببت الفيضانات فى أكبر خسائر اقتصادية فى الصين (18.4 مليار دولار أمريكى)، تليها الهند (3.2 مليار دولار أمريكى)، وتايلاند (0.6 مليار دولار أمريكى). وتسببت العواصف أيضًا فى أضرار اقتصادية كبيرة، لا سيما فى الهند (4.4 مليار دولار أمريكى) والصين (3.0 مليار دولار أمريكى) واليابان (2 مليار دولار أمريكى).

وقالت أرميدا سالسيا أليجاهبانا، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذى للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ: "بالنظر إلى أن الفيضانات والأعاصير المدارية فى المنطقة تتسبب فى أكبر الخسائر الاقتصادية، يجب توجيه الاستثمار فى التكيف نحو إعطاء الأولوية للإجراءات والتأهب الاستباقى".

وأضافت "على الرغم من التقدم المحرز فى إنشاء أنظمة الإنذار المبكر، هناك حاجة إلى مزيد من التعزيز مع اشتداد تغير المناخ. وبالمثل، يجب أن تكون البنية التحتية الجديدة أكثر قدرة على الصمود، إلى جانب التحسينات فى إدارة موارد المياه وإنتاج المحاصيل الزراعية فى الأراضى الجافة، بينما تجلب الحلول المعتمدة على الطبيعة فوائد دائمة وواسعة النطاق".