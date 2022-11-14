الاتحاد الأوروبى: قدّمنا معدات عسكرية بـ8 مليارات دولار إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، اليوم الاثنين 14 نوفمبر، إن الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء أرسلوا معدات عسكرية بقيمة 8 مليارات دولار على الأقل إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب فى فبراير 2022.





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