«بايدن»: من الممكن إدارة الاختلاف مع الصين دون تحول المنافسة إلى صراع

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة والصين تستطيعان إدارة اختلافاتهما والحيلولة دون تحول المنافسة بينهما إلى صراع.

وفي تصريح خلال لقائه نظيره الصيني شي جين بينج، على هامش قمة مجموعة العشرين «G٢٠» في إندونيسيا، أشار «بايدن» إلى أن العالم يتوقع من الصين والولايات المتحدة أن تضطلعا بدور مهم لعلاج قضيتي التغير المناخي والأمن الغذائي.



وقال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن العلاقات الصينية الأمريكية الحالية في موقف حرج ولا ترقى إلى ما ينتظره شعبا البلدين وشعوب العالم، مضيفًا: «حافظنا دائما على الاتصالات مفتوحة بيننا لكن ذلك كله لا يمكن أن يعوض اللقاءات المباشرة بيننا»، وشدد على أن بلاده مستعدة لإجراء حوار صريح لبحث العلاقات الاستراتيجية المهمة بين بلدينا وكذلك العلاقات الدولية».

يأتي هذا اللقاء كأول اجتماع حضوري وجهًا لوجه بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم منذ ٣ سنوات، بعدما كانت آخر مرة صافح فيها رئيس أمريكي، زعيم الصين منذ أكثر من ٣ سنوات، حين كان دونالد ترامب في البيت الأبيض.