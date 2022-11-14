واشنطن تفرض عقوبات جديدة ضد أفراد وكيانات مرتبطة بروسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الوزارة -فى بيان- أن مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية التابع لها فرض جنبًا إلى جنب مع وزارة الخارجية الأمريكية عقوبات تستهدف شبكة مشتريات عابرة للحدود شاركت فى شراء تقنيات للمجمع الصناعى العسكرى الروسى، وشبكات مرتبطة بالكرملين، وأفراد من النخبة الروسية يمتلكون ثروات فى دول غربية.

وفى المجموع، استهدفت الإجراءات 14 فردًا و28 كيانًا، وصنفت 8 طائرات على أنها ممتلكات محظورة، بحسب البيان.

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين: "ستواصل الولايات المتحدة فضح وتعطيل سلاسل الإمداد العسكرية فى الكرملين وحرمان روسيا من المعدات والتكنولوجيا التى تحتاجها لشن حربها غير القانونية ضد أوكرانيا"، بحسب تعبيرها.

وأضافت: "تُظهر إجراءات اليوم التزام وزارة الخزانة الثابت باستهداف الأشخاص الذين يساعدون جهود بوتين الحربية والنخب المقربة التى تمول نظامه"، مؤكدة أن واشنطن والشركاء سيواصلون استخدام العقوبات وضوابط التصدير "لإضعاف الجيش الروسى فى ساحة المعركة وتقليص الإيرادات التى يستخدمها بوتين لتمويل حربه".