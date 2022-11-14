مستشار وزير الدفاع الأوكرانى: سنستمر فى الهجوم المضاد على روسيا

جدة - نرمين السيد - قال يورى ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكرانى، إن أولوية الحكومة الأوكرانية فى الوقت الحالى هو الإستمرار فى الهجوم المضاد على روسيا، حيث يوجد أكثر من قرية تعرضت للهجوم من قبل القوات الروسية، وبالتالى سنستمر فى الهجوم المضاد، موضحا أنه يوجد العديد من الجبهات النشطة، بالتالى تعتبر هى التى تحدد خططنا خلال الفترة القادمة، وذلك خلال حوار له عبر «سكايب»، على شاشة «القاهرة الإخبارية».





وأضاف «ساك»، أن الحكومة الأوكرانية تتحدث مع شركائها وحلفائها، وذلك من أجل الحصول على جميع انواع الأسلحة، مشيرا إلى أنه حديثا تم تلقى منظومة من الأسلحة المتطورة، ودفاع حوى متطور خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الإستمرار فى طلب المزيد، إن روسيا لازالت تستمر فى استخدام القذائف التى تستهدف البنية التحتية، والمدن السلمية، والتى فإن روسيا تعتبر عدوا خطيرا لنا. وتابع مستشار وزير الدفاع الأوكرانى، أن وزارة الدفاع الأوكرانية ترغب فى أنظمة أسلحة عالية الجودة، موضحا أن إذا تلقت الوزارة هذه الأنواع الحديثة من الأسلحة، ستكون المواجهة أكفأ بشكل كبير، مؤكدا على أن المواجهة ستكون طويلة.

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