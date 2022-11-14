بريطانيا تسحب قواتها من بعثة حفظ السلام فى مالى

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدفاع جيمس هيبى: "يمكننى أن أعلن أن الفرقة البريطانية ستغادر المهمة فى وقت أبكر مما هو مخطط له". وأضاف: "العاصمة المالية باماكو، هى المسؤول عن هذا الأمر".

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