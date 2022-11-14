عقوبات روسية على 100 مواطن كندي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، فرض عقوبات على 100 مواطن كندي ومنعهم من دخول روسيا.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن العقوبات تأتي ردا على الممارسة المستمرة من جانب نظام رئيس الوزراء جاستن ترودو، بفرض عقوبات على القيادة الروسية والسياسيين والبرلمانيين وممثلي الأعمال والخبراء والصحفيين والشخصيات الثقافية، فضلا عن أشخاص آخرين تعتبرهم السلطات الكندية المعادية للروس مرفوضًا.
وكان مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قد أعلن في وقت سابق اليوم، أن كندا ستفرض عقوبات جديدة على روسيا، وستشمل القائمة 23 شخصا.
ووصف السفير الروسي لدى كندا أوليغ ستيبانوف العقوبات الكندية بأنها "خطوة سخيفة جديدة" من قبل أوتاوا، وأن موسكو سترد عليها بشكل مناسب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقوبات روسية على 100 مواطن كندي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.