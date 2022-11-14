«الطاقة الذرية» تدعو روسيا لوقف أعمالها ضد المنشآت النووية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك ووفقا لمسودة اطلعت عليها "رويترز"، اليوم الإثنين، لما سيكون ثالث قرار يتخذه مجلس محافظى الوكالة بشأن الحرب فى أوكرانيا. وجاء فى النص الذى وزعته كندا على الدول الأخرى بمجلس محافظى الوكالة، الذى يضم 35 دولة قبل الاجتماع فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى، أن المجلس "يدعو روسيا الاتحادية للتوقف عن مزاعمها التى لا أساس لها بشأن ملكية محطة زابوريجيا للطاقة النووية، وسحب جيشها وأطقمها الأخرى من المحطة على الفور، ووقف جميع الأعمال التى تستهدف المحطة أو المنطقة المحيطة بها أو أى منشأة نووية أخرى فى أوكرانيا".

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