جوتيريش يحث مجموعة العشرين على تجنيب العالم خطر المجاعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 07:29 مساءً - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قادة مجموعة العشرين المتواجدين في إندونيسيا، إلى اتخاذ إجراءات لتجنب المجاعة، لا سيما من خلال تسهيل تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.

وأكد جوتيريش: "نحن بحاجة إلى إجراءات عاجلة، لمنع المجاعة في عدد متزايد من الأماكن حول العالم، ومبادرة حبوب البحر الأسود والجهود المبذولة، لضمان تدفق الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية ضرورية للأمن الغذائي العالمي".

وأكد أن صفقة الحبوب في اسطنبول، ساعدت بالفعل في خفض أسعار المواد الغذائية، مضيفاً "نعمل على إنهاء جميع العقبات التي تحول دون التدفق الحر للأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية"، وتوسيع نطاق مبادرة حبوب البحر الأسود.

كان الممثل الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، قد أعلن في وقت سابق أن العقوبات الغربية ضد بلاده، أعاقت تنفيذ مذكرة التفاهم الخاصة بتسهيل وصول الأغذية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك على هامش قمة مجموعة الـ20 في إندونيسيا، اليوم الاثنين، ووفق محللين فإن قمة العشرين هذا العام هي "الأصعب"؛ حيث تأتي في ظل الحرب "الروسية - الأوكرانية"، وكذلك التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين، وأزمة إمدادات الغاز والنفط في ظل العقوبات على روسيا.

جدير بالذكرأن روسيا أعلنت فى وقت سابق، أنه لم يتم الاتفاق بعد على تمديد المبادرة، التي سمحت لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود، مؤكدة إصرارها على وصول صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة، دون معوقات إلى الأسواق العالمية كجزء من الاتفاق.