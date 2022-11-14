عاجل.. مقتل 3 طلاب فى حادث إطلاق نار بولاية فيرجينيا الأمريكية

جدة - نرمين السيد - تشهد الولايات المتحدة بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار فى المدارس والحانات تسفر عن عشرات القتلى والأبرياء. ومن أشهر هذه الحوادث مقتل عشرين طفلا فى ولاية كونيكتيكت عام 2012 بعدما فتح رجل النار عليهم فى مدرسة. وفى 2018 قتل طالب فى مدرسة ثانوية بولاية تكساس ثمانية من زملائه وهى الحادثة التى سبقتها بعدة أشهر حادثة أخرى راح ضحيتها 17 شخصا. وفى كل مرة تحيى هذ الحوادث الجدل المحتدم بالبلاد حول استخدام وشراء الأسلحة النارية.

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