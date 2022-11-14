كندا تدعم أوكرانيا بـ500 مليون دولار وتفرض عقوبات على 23 روسيًا

جدة - نرمين السيد - وذكر مكتب رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو -فى بيان صحفى- إن المبلغ المذكور سيخصص للجيش والمراقبة ومعدات الاتصالات والوقود والإمدادات الطبية.

وفى الوقت نفسه، فرضت الحكومة الفيدرالية عقوبات على 23 عضوا من قطاعى العدل والأمن الروسيين، بما فى ذلك ضباط الشرطة والمحققون والمدعون العامون والقضاة ومسؤولو السجون.

وقال رئيس الوزراء الكندى إن الأفراد الذين تم فرض العقوبات عليهم "متورطون فى انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان ضد قادة المعارضة الروسية"، موضحا أن الإجراءات الجديدة "تستند إلى العقوبات التى فرضتها كندا على أكثر من 1400 فرد وكيان منذ الغزو الروسى لأوكرانيا فى 24 فبراير الماضى".

وأضاف ترودو: "تواصل كندا دعمها لأوكرانيا وهى تدافع عن أراضيها وسيادتها واستقلالها عن روسيا. تدعم هذه المساعدة العسكرية الإضافية الأوكرانيين وهم يواصلون بشجاعة القتال ضد الغزو غير القانونى لبوتين. وفى حين أن هذه العقوبات الجديدة ستضع ضغوطا إضافية على أولئك الذين يدعمون هذه الأعمال الحربية. سنواصل، جنبا إلى جنب مع أعضاء آخرين فى المجتمع الدولى، استخدام كل أداة تحت تصرفنا لمساءلة روسيا عن أعمالها الوحشية ضد أوكرانيا".