البيت الأبيض: الولايات المتحدة والصين تتفقان على العمل معا بشأن المناخ

جدة - نرمين السيد - أفاد البيت الأبيض اليوم الإثنين، بأن الولايات المتحدة والصين ستتعاونان مرة أخرى فى قضايا من بينها تغير المناخ، على خلفية الاجتماع بين الرئيس الأمريكى جو بايدن ونظيره الصينى شى جين بينج.





ووأكد بايدن بحسب البيان الذى نشر على موقع البيت الأبيض أن البلدين بحاجة إلى العمل معا لمواجهة التحديات العالمية بما فى ذلك تغير المناخ، و"اتفق الزعيمان على تمكين كبار المسؤولين الرئيسيين للحفاظ على التواصل وتعميق الجهود البناءة بشأن هذه القضايا وغيرها". ووفقا للبيت الأبيض، فإن القضايا الإضافية التى ستعمل عليها الولايات المتحدة والصين معا تشمل الإعفاء من الديون والأمن الصحى والأمن الغذائى. يأتى استئناف التعاون فى مجال المناخ بعد أن توقفت البلدان عن العمل معا بشأن هذه القضية فى وقت سابق من العام. أوقفت الصين تعاونها مع الولايات المتحدة بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى لتايوان.

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