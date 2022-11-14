بايدن: نعمل للوصول إلى تحالف فى قمة المناخ بمصر.. ونتحول إلى الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، جاء ذلك فى كلمة الرئيس الأمريكى على هامش قمة مجموعة العشرين. ويجتمع زعماء الاقتصادات الكبرى فى العالم بجزيرة بالى الإندونيسية لحضور قمة العشرين، والتى تعتبر بمثابة العودة إلى المنتديات الدبلوماسية.

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