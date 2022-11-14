جوتيريش: تجديد اتفاق الحبوب «ضرورى» للأمن الغذائى العالمى

جدة - نرمين السيد - أكّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، أن تجديد الاتفاق الذى تسمح بموجبه روسيا بالتصدير الآمن للحبوب من أوكرانيا، أساسى للأمن الغذائى العالمى، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





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