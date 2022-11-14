«القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرا عن قمة العشرين: منتدى للتعاون الاقتصادى

جدة - نرمين السيد - فى قمة تضم أكبر 20 اقتصادا فى العالم، تبرز محاور ثلاثة، هى أساس مباحثات تجرى فى منتجع جزيرة بالى بإندونيسا، فالدول المجتمعة تناقش ملفات هندسة الصحة العالمية والانتقال المستدام للطاقة والتحول الرقمى، بحسب تقرير تلفزيونى عرض على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية».





وجاء فى التقرير أنه من خلال هذه الركائز تسعى إندونيسيا، التى ترأس مجموعة العشرين إلى ضمان الوصول العادل إلى اللقاحات وتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال الشركات النائشئة الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف التقرير التلفزيونى أن مجموعة العشرين تمثل وفق بينات عام 2021 حوالى ثلثى سكان العالم و85% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى، وأكثر من 75% من التجارة العالمية، وعلى الرغم مة الطبيعة الاقتصادية للقمة فإن التحوت والأزمات السياسية تفرض نفسها على مجريات القمة واجتماعاتها الهامشية وقد تكون هذا العام هى الأكثر توترا.

فخلال اجتماع الخارجية التحضيرى للقمة، رفضت الدول الغربية أخذ صور جماعية، وحضور حفل الاستقبال فى ظل وجود وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، يأتى هذا بينما دعت فرنسا على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون الأوروبين إلى إيصال رسالة سلام خلال القمة ومطالبة روسيا بالدخول فى منطقة خفض التصعيد.

روسيا من خلال وزارة خارجيتها، قالت إنها تأمل فى أن تساهم القمة فى إقامة عالم متعدد الأقطاب، وهو مصطلح يستخدمه الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فى الكثير من الأحيان لانتقاد ما يقوله إنه هيمنة غربية على الشؤون العالمية.