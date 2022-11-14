مستشار وزير الدفاع الأوكرانى: نرغب فى أنظمة عالية التقنية لمواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أوضح مستشار وزير الدفاع الأوكرانى، إن روسيا لديها رغبة فى عدم تمديد اتفاق تصدير الحبوب. وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قد أكد فى وقت سابق اليوم الإثنين، أن تجديد الاتفاق الذى تسمح بموجبه روسيا بالتصدير الآمن للحبوب من أوكرانيا، أساسى للأمن الغذائى العالمى.

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