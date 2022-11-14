كلمة الرئيس الأمريكى على هامش قمة الـ20 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس الأمريكى، إن بلاده ملتزمة بتعهداتها مع شركائها بالعالم، مشيرا فى الحرب الروسية الأوكرانية إلى أن أوكرانيا تدافع عن نفسها وستقدم لها واشنطن كل الدعم.

وأوضح الرئيس الأمريكى أن القوات الأوكرانية، تحقق انتصارات كبيرة على الأرض.