مستوطنون يقتحمون الأقصى.. والاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة

جدة - نرمين السيد - وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس، فى بيان صحفى، إن المُستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية فى المنطقة الشرقية منه، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم.

ويتعرض الأقصى لاقتحامات يومية ما عدا يومى الجمعة والسبت، فى مُحاولة لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا كما هو الحال فى المسجد الإبراهيمى فى مدينة "الخليل" الواقعة جنوب الضفة الغربية.

وعلى صعيد الاعتقالات اليومية فى مدن ، فقد ذكرت مصادر فلسطينية أنه تم اعتقال ثلاثة فلسطينيين، أحدهم أسير مُحرر، من مدينة "بيتونيا" غرب رام الله، حيث استشهدت شابة صباح اليوم.

وأضافت المصادر أنه تم اعتقال عشرة من مناطق متفرقة من مدينة القدس المحتلة، فيما تم اعتقال ثلاثة من بلدة "حلحول" شمال مُحافظة الخليل، وفتاة قرب الحرم الإبراهيمى فى مدينة الخليل.