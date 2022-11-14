بالأرقام.. روسيا تكشف خسائر أوكرانيا منذ بدء الحرب

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، إنه تم تصفية 210 جنود أوكرانيين و6 دبابات و10 مركبات قتالية و3 مدرعات فى لوجانسك.

وأضاف أنه تم القضاء على نحو 80 جنديا أوكرانيا ودبابة ومركبتى مشاه ومدرعتين فى دونيتسك، مشيرا إلى أنه تم تدمير محطتى رادار مضادتين للبطاريات أمريكية الصنع AN/TPQ-50 فى مناطق قرى زيليونى غاى بمنطقة خاركوف وألكسندرو-كالينوفو فى دونيتسك.

ولفت المتحدث إلى أن أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت 6 طائرات مسيرة فى لوجانسك ومنطقة زابوريجيا، وتم اعتراض 3 صواريخ من راجمات الصواريخ "هيمارس" فى لوجانسك.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا تم تدمير 333 طائرة مقاتلة و176 مروحية و2504 طائرات مسيرة.

وذكرت الوزارة أنه تم أيضا تدمير 388 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و6593 دبابة ومدرعة، و891 راجمة صواريخ، و3577 مدفع هاون، و7216 مركبة عسكرية خاصة.