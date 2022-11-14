رئيس الوزراء البريطانى يصل إندونيسيا لحضور قمة العشرين

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أنه "مع عدم حضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين التجمع السنوى لقادة مجموعة العشرين، تعهد سوناك بمواجهة وزير الخارجة الروسى سيرجى لافروف عندما يلتقى الاثنان وجها لوجه حول مائدة المؤتمر".

ووفقا للصحيفة، تعد مجموعة العشرين القمة الدولية الثانية التى يحضرها سوناك فى غضون ثلاثة أسابيع منذ توليه منصب رئيس الوزراء البريطانى، عقب محادثات COP27 فى مصر الأسبوع الماضي.

وبالإضافة إلى حضور جلسات المائدة المستديرة حول الطاقة والإمدادات الغذائية والقضايا الرقمية، سيعقد سوناك أول اجتماع له مع الرئيس الأمريكى جو بايدن بالإضافة إلى محادثات مع رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو، ورئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودى، ورئيس الوزراء الأسترالى أنتونى ألبانيز.

كما سيجتمع سوناك أيضا على هامش قمة مجموعة العشرين مع ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، ومن المرجح أن تركز المناقشات على زيادة إنتاج النفط والغاز استجابة لانقطاع الإمدادات من روسيا.