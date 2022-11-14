العالم اليوم - قبل مونديال قطر 2022.. "ضربة قوية" لأسود الأطلس

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 04:21 مساءً - أعلن نادي مرسيليا الفرنسي، الاثنين، أن لاعب وسطه المغربي أمين حارث تعرض لالتواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى، مما سيبعده منطقيا عن نهائيات مونديال 2022.

وقال النادي المتوسطي، في بيانه: "يعاني أمين حارث الذي أصيب خلال مواجهة موناكو الأحد من التواء في الرباط الصليبي لركبته اليسرى". ومن المحتمل أن تبعده الاصابة عن الملاعب عدة أشهر.

وتابع مرسيليا عن حارث (25 عاما)، الذي عاد إلى صفوف مرسيليا بعدما لعب معه النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من شالكه الألماني: "تجرى له فحوص طبية راهناً لتقديم الرعاية المناسبة لإصابته. سيتبع اللاعب بروتوكول رعاية مناسباً".

وأصيب حارث في الدقيقة 58 خلال تدخل مع أكسل ديزازي، فبقي على أرضية الملعب لبعض الوقت، قبل تدخل الطاقم الطبي لمرسيليا من أجل نقله إلى غرف الملابس على الحمالة، تاركاً مكانه لديميتري باييت، الذي بدا متأثراً برؤية زميله المغربي يتألم.

وذكر اللاعب المغربي قبل مباراة موناكو: "بدءا من الوقت الذي نبدأ فيه بالانتباه من التعرض لإصابات، نقع عندها في فخ الإصابات. سألعب وكأنها مباراة طبيعية. سأقدم كل شيء، وعندما تقدم كل شيء تحاول تفادي الإصابات".

وتابع حارث، الذي شارك في مونديال روسيا 2018: "يجب أن نخوض المباريات بنسبة 100% ولا نفكر بكأس العالم. ستأتي كأس العالم لاحقاً، إذا خضناها يكون الأمر جيداً، وإذا تعرضنا لإصابة في المباراة الأخيرة يكون قدرنا".

واستدعي ديزازي، الاثنين، إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي بدلا من المدافع المصاب بريسنيل كيمبيمبي.

وكان حارث ضمن تشكيلة الـ26 لاعباً التي أعلنها الخميس المدرب الجديد وليد الركراكي من أجل خوض المونديال، حيث يلعب المغرب ضمن منافسات المجموعة السادسة ضد كرواتيا وبلجيكا وكندا.