العالم اليوم - أحمد مالك: هذا ما جذبني في فيلم "السباحتان"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 04:21 مساءً - يستعد صانعو فيلم "السباحتان" لعرضه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، نوفمبر الجاري، وهو مخصص لدعم اللاجئين السوريين.

ويقول الفنان المصري الشاب، أحمد مالك، وهو أحد المشاركين بالفيلم، لموقع "دوت الخليج": "جذبني العمل كونه يؤكد أنه تخرج من رحم الأزمات تجارب إنسانية تتفوق على الألم، وصولا للبطولة وضرب المثل".

والفيلم إنتاج عالمي مشترك، وحسب مالك، فإنه "ثاني الأفلام الطويلة للمخرجة البريطانية ذات الأصول المصرية سالي الحسيني، التي شاركت في كتابته مع كاتب السيناريو الحائز على عدة جوائز، جاك ثورن".

ويشارك في التمثيل فنانون من عدة جنسيات، من بينهم الشقيقتان اللبنانيتان منال ونتالي عيسى، مع المصري مالك، والفلسطيني علي سليمان، والسورية كندة علوش، إضافة إلى الألماني ماتياس شوايغوفار، مع آخرين.

وتجولت كاميرات الفيلم في عدة بلدان للتصوير، هي المملكة المتحدة وتركيا وبلجيكا، بإنتاج تيم بيفان وإريك فلنر من شركة Working Title، بالاشتراك مع المنتجين علي جعفر وتيم كولي، والمنتج المنفذ ستيفن دالدري.

قصة حقيقية

ويحكي الفيلم القصة الحقيقية للسباحتين السوريتين يسرى وسارة مارديني، اللتين انطلقتا في رحلة هروب من الحرب في سوريا، بالسباحة عبر أمواج البحر الأبيض المتوسط، وصولا إلى التنافس في أوليمبياد ريو دي جانيرو عام 2016.

يذكر أن فيلم "السباحتان" لم يكن المشاركة الدولية الأولى لمالك، إذ سبق أن لعب دور البطولة في الفيلم الأسترالي "حارس الذهب" The Furnace عام 2020، الذي كتبه وأخرجه رودريك ماكاي.

ونال مالك ترشيحا لجائزة أفضل ممثل رئيسي عن أدائه في "حارس الذهب"، كما نال الفيلم ترشيحا لجائزة أفضل فيلم من الأكاديمية الأسترالية لفنون السينما والتليفزيون (AACTA) في 2021. وتعد جوائز الأكاديمية الأسترالية نظيرة جوائز الأوسكار بالولايات المتحدة، وجوائز البافتا بالمملكة المتحدة.

العرض في "القاهرة السينمائي"

ومن المقرر أن يشهد الفيلم عرضه الأول في الشرق الأوسط، من خلال مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، التي تنعقد بين 13 إلى 22 نوفمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية.

وسبق أن تم عرض الفيلم في مهرجان لندن السينمائي، بعد عرضه في افتتاح مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في دورته الـ47، وسيُعرض لاحقا على منصة "نتفليكس" الإلكترونية.