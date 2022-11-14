جوتيريش: الهند وجنوب إفريقيا سيحدثان إصلاحات فى النظام المالى العالمى

جدة - نرمين السيد - وأضاف جوتيريش فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى المنعقد على هامش قمة العشرين، أنه لا يمكن مواجهة مشكلة التغير المناخى من دون تعاون دول مجموعة العشرين وخصوصًا الولايات المتحدة والصين.
كما أكد أن الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا سيحدثوا إصلاحات فى النظام المالى العالمى، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".
ومن المقرر أن تنطلق، غدًا الثلاثاء، فى بالى بإندونيسيا، قمة مجموعة العشرين بمشاركة 17 رئيس دولة، سبقها لقاء انعقد اليوم بين الرئيسين الأمريكى جو بايدن والصينى شى جين بينج.
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