الناتو: الأشهر المقبلة ستكون صعبة على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - يشار إلى أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، كان قد قدم فى وقت سابق، طلبا للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسى "الناتو"، كما استبعد إجراء محادثات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بعد أن أعلنت موسكو ضم أربع مناطق أوكرانية.

من جانبها، وصفت روسيا فكرة انضمام أوكرانيا لحلف الناتو بالجنون، قائلة، إن "الناتو يبحث عن نفوذ فى آسيا والمحيط الهادئ".