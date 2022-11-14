العالم اليوم - بالفيديو.. ميسي في أبوظبي

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. ميسي في أبوظبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 03:22 مساءً - وصل نجم الكرة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، الاثنين، لينضم لمعسكر منتخب بلاده، قبيل المباراة المرتقبة أمام المنتخب الإماراتي في 16 نوفمبر.

ووصل مع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي، نجما الكرة أنخيل دي ماريا، وليوناردو باريديس، إلى أبوظبي.

ويشهد استاد محمد بن زايد في أبوظبي، المباراة الودية بين الإمارات والأرجنتين، والتي نفذت تذاكرها بالكامل في أقل من 24 ساعة، وفق بيان صحفي.

وسيحظى الجمهور بفرصة كذلك لحضور جلسة تدريب مفتوحة للمنتخب الأرجنتيني، الذي لم يتعرض لأية خسارة خلال 35 مباراة متتالية، في استاد آل نهيان بأبوظبي، الإثنين.

وكان الفوج الأول لبعثة منتخب الأرجنتين قد وصل الإمارات، الخميس، بقيادة رئيس الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، كلاوديو تابيا.

ويخوض منتخب الأرجنتين أولى مواجهات المونديال أمام منتخب السعودية في 22 نوفمبر، وذلك ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم كذلك المكسيك وبولندا.