"إيبولا" يمتد وينتشر في أوغندا

"إيبولا" يمتد وينتشر في أوغندااعلنت وزيرة الصحة الأوغندية روث أسينغ، إن فيروس الإيبولا امتد إلى الجزء الشرقي من البلاد، خارج مركز اندلاعه في المنطقة الوسطى.

وقالت الوزيرة في سلسلة تغريدات على تويتر، تم تسجيل حالة وفاة مؤكدة لرجل يبلغ من العمر 45 عاما في منطقة جينجا بشرق أوغندا، وتوفي الرجل في منزله في 10 نوفمبر.

وأكدت أن الحالة مرتبطة على ما يحتمل بشقيقه، الذي سافر إلى جينجا من العاصمة الأوغندية كمبالا، حيث قيل إنه التقط العدوى وتوفي في ثلاثة نوفمبر بعدما مرض لمدة عشرة أيام في منطقة جينجا، مشيرة إلى تفعيل عمليات تتبع المخالطين والتحقيقات الوبائية.

ودعت الوزيرة المواطنين إلى التيقظ والحيطة والإبلاغ عن أي حالة إصابة بالفيروس يشتبه بها، ليتم أخذ الحيطة والإجراءات العلاجية والوقائية اللازمة.