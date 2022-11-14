زيلينسكى يزور خيرسون بعد الانسحاب الروسى

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأوكرانية، بحسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى يزور مدينة خيرسون، اليوم الإثنين، بعد انسحاب القوات الروسية منها.





وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، قد أعلنت أمس الأحد، رفع علم كييف فى منطقة بـ"خيرسون" بعد استعادتها من القوات الروسية. ورغم استعادة السيطرة على خيرسون، أشارت القيادة الأوكرانية إلى أن الوضع فى جنوب البلاد لم يتغير ولا يزال صعبًا لكنه مازال تحت السيطرة.

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