زيلينسكى: سنطرد روسيا بالكامل.. وتحرير خيرسون يمثل بداية نهاية الحرب

جدة - نرمين السيد - وأضاف زيلينسكى، فى تصريحات أوردتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بلاده ستطرد روسيا بالكامل، مؤكدا فى نفس الوقت استعداده للسلام مع موسكو.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، قد أعلنت أمس الأحد، رفع علم كييف فى منطقة بـ"خيرسون" بعد استعادتها من القوات الروسية.

ورغم استعادة السيطرة على خيرسون، أشارت القيادة الأوكرانية إلى أن الوضع فى جنوب البلاد لم يتغير ولا يزال صعبًا لكنه مازال تحت السيطرة.