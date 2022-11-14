انطلاق القمة «الأمريكية- الصينية» فى بالى

جدة - نرمين السيد - جدير بالذكر أن القمة التى تجمع بين الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونظيره الصينى شى جين بينج اليوم الإثنين، تتصدر أحداث قمة مجموعة العشرين التى تنطلق غدا الثلاثاء، بالإضافة لعدد من التحضيرات للقمة التى تقام فى دورتها لهذا العام فى إندونيسيا.

وسيكون هذا اللقاء الشخصى الأول لبايدن مع شى منذ وصول الرئيس الأمريكى إلى البيت الأبيض. وسبق للزعيمين أن التقيا فى العام 2017، عندما كان بايدن نائباً للرئيس.