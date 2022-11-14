الخارجية الروسية: أخبار نقل لافروف للمستشفى في بالي زائفة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 14 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الإثنين، صحة الأنباء التي تحدثت عن نقل وزير الخارحية سيرجي لافروف إلى المستشفى في بالي ووصفتها بالمزيفة.

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارحية في قناتها على “تيلغيرام”: “أنا و(وزير الخارجية) سيرجي فيكتوروفيتش (لافروف) هنا في إندونيسيا نقرأ شريط الأخبار ولا يمكننا تصديق أعيننا: اتضح أنه تم نقله إلى المستشفى، وهذا مستوى عال من التزييف”.

وكانت وكالة أسوشيتيد برس نقلت عن مسؤولين إندونيسيين قولهم إن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف نقل إلى المستشفى بعد وصوله إلى جزيرة بالي الإندونيسية لحضور قمة مجموعة العشرين.

ووصل لافروف، الذي يمثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في القمة، إلى بالي، أمس الأحد.

ولم يرد مسؤولون إندونيسيون على الفور على طلبات للتعليق من وكالة رويترز للأنباء.