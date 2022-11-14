الرئيس الصينى: أتطلع لتصحيح مسار العلاقات الثنائية مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - وقال بينج فى كلمته، خلال القمة "الأمريكية- الصينية" فى بالى، "أتطلع لتصحيح مسار العلاقات الثنائية مع واشنطن، وعلينا المضى قدما فى تعزيز العلاقات"، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

جدير بالذكر أن القمة التى تجمع بين الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونظيره الصينى شى جين بينج اليوم الإثنين، تتصدر أحداث قمة مجموعة العشرين التى تنطلق غدا الثلاثاء، بالإضافة لعدد من التحضيرات للقمة التى تقام فى دورتها لهذا العام فى إندونيسيا.