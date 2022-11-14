اعتقال 46 شخصا على صلة بانفجار إسطنبول

جدة - نرمين السيد - وكان انفجار وقع أمس الأحد، بشارع الاستقلال بمدينة إسطنبول، وهو طريق للمشاة شهير بوجود السياح والمحليين به وتصطف على جانبيه المتاجر والمطاعم.

ومن جانبه قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان-فى كلمة متلفزة- إن منفذى التفجير الإرهابى فى شارع الاستقلال وسط إسطنبول سينالون العقاب المناسب لهم.