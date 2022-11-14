الصحة اللبنانية: تطعيم 34 ألف شخص ضد الكوليرا فى يوم واحد

وأكدت الوزارة - فى بيان، اليوم الإثنين - أن حملة التلقيح، أمس، وصلت لـ 6 مناطق و11 بلدة ومخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين من خلال 246 فريقا ميدانيا لوزارة الصحة وشركائها فى الصليب الأحمر اللبنانى وعدد من الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية.
وأوضحت أن حصيلة اليوم الثانى تفوق بأكثر من أربعة آلاف شخص الهدف اليومى المحدد لعدد المستهدفين باللقاح فى الخطة الوطنية، مؤكدة أن ذلك يشكل مؤشرا إيجابيا لحسن سير خطة التحصين المجتمعي.
على صعيد متصل، أعلنت الوزارة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة والمشتبه بها إلى 3 آلاف و369 حالة دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليبقى عدد الوفيات جراء الكوليرا ثابتا عند 18 حالة منذ ظهور الوباء فى البلاد فى 5 أكتوبر الماضى.
وتتواصل اليوم حملة التلقيح لليوم الثالث على التوالى فى ثلاث محافظات هى "الشمال والبقاع وبعلبك الهرمل"، وكانت نتائج اليوم الأول للحملة، أمس الأول، قد أسفرت عن تلقيح 26 ألفا و267 شخصا ضد الكوليرا فى يوم واحد.
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