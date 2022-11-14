بايدن: ملتزمون بالحفاظ على قنوات الحوار مع الصين

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن فى كلمته، خلال القمة "الأمريكية- الصينية" فى بالى، بأنه لا بديل عن المحادثات المباشرة مع الصين لحل الخلافات، مؤكدا "أسعى دائما لإبقاء قنوات الاتصال مع بكين مفتوحة".

وتابع بايدن حديثه بأن العالم ينتظر من واشنطن والصين لعب دور أساسى فى مواجهة الأزمات، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

جدير بالذكر أن القمة التى تجمع بين الرئيس الأمريكى جو بايدن، ونظيره الصينى شى جين بينج اليوم الإثنين، تتصدر أحداث قمة مجموعة العشرين التى تنطلق غدا الثلاثاء، بالإضافة لعدد من التحضيرات للقمة التى تقام فى دورتها لهذا العام فى إندونيسيا.