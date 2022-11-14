العالم اليوم - بعد أنباء الوعكة الصحية.. لافروف: "لعبة سياسية"

انتم الان تتابعون خبر بعد أنباء الوعكة الصحية.. لافروف: "لعبة سياسية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الاثنين، الأخبار التي راجت بشأن نقله إلى المستشفى بأنها "لعبة سياسية".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "هذا بالطبع ذروة التزييف".

ونشرت زاخاروفا مقطع فيديو للافروف، وزير خارجية رووسيا منذ عام 2004، جالسا في الهواء الطلق في فناء مرتديا سروالا قصيرا ويقرأ وثائق.

وردا على سؤال حول التقرير، قال لافروف إن الصحفيين الغربيين يكتبون كذبا على مدى 10 سنوات أن فلاديمير بوتين مريض.

وأضاف لافروف (72 عاما) بابتسامة ساخرة: "هذا نوع من الألعاب ليس بجديد في الساحة السياسية. الصحفيون الغربيون بحاجة إلى أن يكونوا أكثر صدقا، عليهم أن يكتبوا الحقيقة".

وأوضح لافروف أنه سيجري عدة اجتماعات مخطط لها على هامش قمة مجموعة العشرين، الثلاثاء.

وقال حاكم بالي إن لافروف بصحة جيدة وكان في المستشفى لإجراء فحص طبي.

وعكة صحية

والاثنين، أعلنت السلطات الإندونيسية نقل وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف إلى المستشفى، بعد تعرضه لمشكلة صحية عقب وصوله لحضور قمة مجموعة العشرين في بالي.

وقال 3 مسؤولين حكوميين وطبيين إندونيسيين للأسوشيتدبرس إن الدبلوماسي الروسي يعالج في جزيرة بالي.

وذكر مسؤولان أن لافروف يعالج من مرض في القلب.