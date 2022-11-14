العالم اليوم - صعود أسهم التعدين يقود المؤشرات الأوروبية للارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 14 نوفمبر 2022 12:22 مساءً - ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التداولات، الاثنين، إذ صعدت أسهم شركات التعدين على أمل ارتفاع الطلب من الصين، في حين ساد الحذر بعد أن قال أحد كبار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إن البنك لن "يخفف" حربه ضد التضخم.

وقال محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كريستوفر والر، الأحد، إن الأسواق يجب أن تنتبه الآن إلى "نقطة النهاية" لزيادات معدلات الفائدة وليس وتيرة كل خطوة، وإن نقطة النهاية لا تزال على الأرجح "بعيدة المنال".

تحركات الأسهم

ارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.1 بالمئة بحلول الساعة 08:11 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أكبر مكاسب أسبوعية فيما يقرب من 8 أشهر في تداولات الجمعة.

وصعد مؤشر الموارد الأساسية 0.7 بالمئة، إذ بقيت أسعار النحاس بالقرب من أعلى مستوياتها في 5 أشهر وسط إجراءات داعمة من الحكومة الصينية لقطاع العقارات المتعثر.

وقفز سهم شركة إنفورما بي.إل.سي البريطانية لتنظيم الفعاليات بنسبة 5.5 بالمئة ليصبح الأعلى بالمؤشر "ستوكس 600" بعد أن رفعت الشركة توقعات أرباح العام بأكمله.